Ankara’da ağaçta kediyle karganın gülümseten kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Mediha Eldem Sokak’ta Kocatepe Camii yanında bir ağaçta kediyle karganın kavgası görenleri gülümsetti. Kedinin ağaçta durmasına izin vermeyen karga, attığı ısırık darbeleriyle kavganın galibi oldu. Kedi, karganın inadına dayanamayarak o daldan uzaklaştı. Ağaçta mahsur kalan kedi, ağaca tırmanan bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Dakikalar süren iki hayvanın kavgasını vatandaşlar film gibi izlerken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri gülümsetti.