Adana’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayatta tutmak isteyen itfaiye erleri, kalp masajı, suni teneffüs yapıp, kediye gaz maskesi taktı ancak kedi telef oldu.

Adana’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayatta tutmak isteyen itfaiye erleri, kalp masajı, suni teneffüs yapıp, kediye gaz maskesi taktı ancak kedi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada ev sahibi dışarı çıkıp canını kurtardı. Ancak kedisi içeride kaldı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını kontrol altına alırken bir taraftan da kediyi kurtarmak için eve girdi. Bir süre sonra itfaiye erleri kediye evden çıkardı. Ancak uzun süre dumana maruz kalan kedi telef olmak üzereydi. Bunun üzerine itfaiye erleri kediyi hayatta tutmak için seferber oldu. Bir itfaiye eri uzun süre kediye kalp masajı yaptı. Ancak kedi kendine gelmeyince bu kez de suni teneffüs yapıldı. Kediye ara ara da gaz maskesi takıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi kurtarılamayarak telef oldu. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.