Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde seyir halinde ilerlerken yola atlayan kediye çarpmamak için frene basan motosikletli takla attı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Kapaklı Kaymakamlık Binası karşısında meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Muharrem Ç.’nin (29) önüne kedi atladı. Kediye çarpmamak için ani fren yapan Muharrem Ç. motosikletle takla atarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.