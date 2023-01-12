Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri midesinde iğne bulunan kediyi cerrahi müdahale gerçekleştirdi.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri midesinde iğne bulunan kediyi cerrahi müdahale gerçekleştirdi.
Ortaca Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerine gelen kedinin midesine çekilen röntgen çekiminde iğne olduğu tespit edildi. Ortaca Belediyesi Veteriner Hekimi Hamit Demir yaptığı cerrahi müdahale sonrası kedinin bağırsak kısmında bulunan iğne çıkartılarak müşahede altına alındı. Yeniden eski sağlığına kavuşan kedi sahibine tekrar teslim edildi.
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