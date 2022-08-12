Eskişehir’de camdan ürünler yapan ve satan Yasemin Dönertaş, dükkânında bulunan kedileri sevenlerden bozuk para toplayıp sokak hayvanlarına mama alıyor.

Eskişehir’de camdan ürünler yapan ve satan Yasemin Dönertaş, dükkânında bulunan kedileri sevenlerden bozuk para toplayıp sokak hayvanlarına mama alıyor.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde camdan süs eşyaları yapan ve kendini ’Cam Cadısı’ olarak isimlendiren Yasemin Dönertaş, örnek olacak bir davranışta bulundu. Atölyesinde 12 tane kedi besleyen Dönertaş, sokaktaki kedileri de sevip beslemeyi de ihmal etmiyor. Atölyesini ziyaret eden misafirlerin sadece içerideki kedilere ilgi gösterdiklerini, sokak kedilerine ise umursamadıklarını fark eden Dönertaş, kedilerini sevenlerden bozuk para toplamaya karar verdi. Bunun üzerine atölye camına üzerinde “Kedileri sevme ve fotoğraf çekinmek cebinizdeki bozuk para kadar. O paralar sokak kedilerine gidecektir” yazılı kâğıdı yapıştırdı. İlk başlarda yadırganan hareket şimdilerde vatandaşalar tarafından takdir görüyor. Toplanan paranın üzerini tamamlayan hayvansever, sokak hayvanları için mama alıp onları besliyor.

"Buradaki kedilerim dışardaki kardeşleri için mama topluyor"

Konuyla ilgili Yasemin Dönertaş, “Benim atölyemde cins kediler bulunuyor. Beni ziyaret eden misafirlerim kedilerimi çok fazla seviyor. Ama gözlemlediğim kadarıyla dışarıdaki sokak kedilerini bazıları seviyor, bazıları sevmeden geçip gidiyor, hatta hırpalayanlara bile şahit oldum. Ben de sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmak amacı ile böyle bir şey yaptım. Yani bir nevi buradaki kedilerim dışardaki kardeşleri için mama topluyor. İlk zamanlar yadırgamışlardı, ama şimdi ellerinden geldiğince yardım ediyorlar” diye konuştu.