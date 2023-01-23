Kedisiyle yürekleri ısıtan görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Yavuz, onları doğduklarından bu yana beslediğini söyledi.

Fşi vefat ettikten sonra oğluyla birlikte aynı evde yaşamaya başlayan Fahriye teyze, günün çoğunu evinde ve bahçesinde beslediği Boncuk, Pamuk ve Mercan isimlerini verdiği kedileriyle geçiriyor.

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