Bayburtlu esnafın kedilerin kavgasını ayırmak için söylediği sözler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bayburtlu esnafın kedilerin kavgasını ayırmak için söylediği sözler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bayburtlu esnaf İsmail Aktürk, dükkanının önünde bulduğu kediye ’Bihter’ adını vererek sahipsiz kediye gözü gibi bakıyor. Dükkan önünde bulunan dondurma dolabının üzerini karton parçalarıyla yuvaya dönüştüren Aktürk, kedinin mama, su ihtiyacını karşılayarak Bihter’i elinden geldiğince beslemeye özen gösteriyor. Dondurma dolabının yeni sahibi Bihter, etraftan geçen kedinin dolaba çıktığını görünce kediye patileriyle vurmaya başladı. Kavgayı ayırmak isteyen Aktürk’ün "Vurma yok, vurma yok tamam mı kardeş. O da burada yatacak sen de" sözleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bihter isimli kediyi bir süredir besleyen ve soğuk havalarda kedinin üşümemesi için dükkanının kapısını açan Aktürk, "Soğukta kalmasın diye bazen dükkana alıyorum ama içeride canı sıkılıyor. Dışarıda durmak istiyor, diğer kedi arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyor ben de karışmıyorum, dışarı çıkmasına müsade ediyorum" dedi. Aktürk, dondurma dolabının üzerinden bir an olsun ayrılmayan Bihter’in güneşli havaları çok sevdiğini vurgulayarak, Bihter’in dolabın üzerine çıkarak güneşin tadını güneşlenerek çıkardığını belirtti.

Kediyle aralarında özel bir oluştuğunu aktaran Aktürk, Bihter’in kendisini benimsendiğini, başka kedilere ilgi gösterince kıskandığını söyledi. Yuvası olarak dondurma dolabını sahiplenen Bihter ise, dolabın yanına başka hayvanları asla yaklaştırmıyor, patileriyle vurarak yabancıları dolabın yanından uzaklaştırıyor.

Kavga eden kedileri "Vurma yok, bu kedi de burada duracak, sen de burada duracaksın" diyerek ayırmaya çalıştı

Sokaktan geçen başka kedinin dondurma dolabının üzerine çıktığını gören Bihter, patileriyle kediye vurarak, aşağıya atmaya çalıştı. Bihter’i sakinleştirmek isteyen Aktürk ise, "Vurma yok, vurma yok. O da burada duracak, sen de. Vurma yok tamam mı kardeş. Başka hayvanlara vurmak yok, yoksa sana da mama yok anlaştık mı Bihter?" diyerek Bihter’in suyuna gitmeye çalıştı.

Bihter’in gün boyunca gezip dolaştıktan sonra tekrar dondurma dolabının üzerine geldiğini ifade eden Aktürk, "Gün içerisinde dolaşıyor, buraya geliyor. Nereye giderse gitsin, en son yine buraya geliyor. Akşam içeride dükkanlarda yatıyor, sabah buraya çıkıp güneşleniyor. Bazen böyle canı sıkıldığında da bizimle oyunlar oynuyor" şeklinde konuştu.

Günde 3 kere kediyi beslediğini söyleyen Aktürk, Bihter’in yeni yuvasının dondurma dolabı olduğunu belirterek, "Yan taraftaki kapıyı beklediği zaman, gelip kapının önünde duruyor. Kapıyı açınca da direkt içeri giriyor. Şu an öyle bir niyeti yok, akşam üzeri, hava soğuk olunca kapıyı bekliyor. Güneş çıktığı zamanda içeriden birinin kapıyı açmasını bekliyor ki yerine çıksın, dolabın üzerinde keyif yapsın. Sabah çıkıyor buraya güneşleniyor. Akşam kapıyı açarız içeri girer orada uyur, kapıyı kapatır gideriz. Bazen canımız sıkılınca gelip böyle oynarız, o da bizimle oynar. Bihter’le her gün böyle bir günümüz var" dedi.

Bihter’in ismini bildiğini ve Bihter diye seslendiğinde dönüp baktığını söyleyen Aktürk, "İsmini Bihter koyduk, herhangi bir yerde Bihter’in arkası dönük olsun, Bihter diye seslendiğimiz zaman hemen döner bize miyavlar, o da ismini artık biliyor" ifadelerini kullandı.