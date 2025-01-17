Tokat’ta iki kediden biri gözcülük yaparken, diğerinin asılı poşetteki eti alabilmek için sergilediği mücadele izleyenleri gülümsetti.

Zile ilçesi Dutlupınar Mahallesi’nde iki kedinin bir binanın ahşap kolonunda asılı olan siyah poşete ulaşmak için sergilediği çaba kameraya yansıdı. Kedilerden biri poşeti alabilmek için kolona tırmanırken, diğeri ona gözcülük etti. Uzun uğraşlar sonucunda poşeti ulaşan kedi, poşetin içindeki et parçasını almayı başardı. Daha sonra iki kedi birlikte hızla uzaklaştı.

Kedilerin eti çaldıkları anı cep telefonuyla görüntüleyen Ejder İren, “Zile ilçesinde yaşıyorum. Buraya kahveci bir ağabeyimizin asmış olduğu eti tırmanarak buradan almaya çalıştı. O anı da ben telefonla çektim. Kedinin azmi bizi hayran bıraktı” dedi.

Görüntüler izleyenleri de gülümsetti.