Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Mustafa Karakaş baktığı 50’ye yakın sokak hayvanına adeta babalık yapıyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Mustafa Karakaş baktığı 50’ye yakın sokak hayvanına adeta babalık yapıyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Dendil köyünde yaşayan Mustafa Karakaş hayvan sevgisi ile adından söz ettiriyor. Geçimini inşaatlarda fayans döşeyerek sağlayan Karakaş, yaklaşık 10 yıldır 50’ye yakın sokak kedi ve köpeğine adeta babalık yapıyor. ‘Sadık dostlarım’ dediği hayvanları ile Karakaş’ı bir arada görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Öte yandan bir birine düşman olarak bilinen kedi ve köpeklerin dostça bir arada yaşaması ise dikkat çekiyor. Kedilerin babası olarak da bilinen Karakaş, hayvanları beslemekte zorluk çektiğini belirterek hayvan severlerden mama desteği beklediğini söyledi.

“Can dostlarım beni hiç bırakmıyor”

Can dostlarım beni hiç bırakmıyor diyen Mustafa Karakaş, “Bunlar benim sadık dostlarım. Bu can dostlarım beni hiç bırakmıyor. Mamaya ihtiyaçları var. Devamlı ben bakıyorum. 50’ye yakın kedim ve köpeğim var. Kedi ve köpekler bir biriyle anlaşıyorlar. Yaklaşık 10 senedir bakıyorum. Motosikletimin sesini duyup beni karşılıyorlar. Hiç ihmal etmiyorum. Ama zor durumdayım kedilerime yardımcı olunursa sevinirim. Üç beş derken 50 kedi oldu. Hepsinin ismi var. Sahiplenmek isteyenlere yavrulardan verebilirim. Kedi ve köpekler bir dostluk içindeler” dedi.