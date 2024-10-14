Sivas’ta psikolojik sorunları olan emekli bir öğretmen tarafından silahla göğsünden vurulan Yasin Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Ece Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen 82 yaşındaki emekli öğretmen V.O., kendisi gibi kedi besleyen komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y.’yi tabancayla yaraladı. Yıldırım, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y. ise ayağından yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba N.Y.’nin ise tedavisi sürüyor.

Cezaevine gönderildi

Olay yerinden kaçan V.O. kısa bir süre sonra polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.