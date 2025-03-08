Mersin’de bir camideki vaaz kürsüsünün altına yavrulayan anne kedi, daha güvenli yere taşımak isteyen itfaiye ekiplerine uzun süre direndi. Kürsünün altından çıkarılan yavru kediler bir kutuya konularak cami avlusuna taşınırken, anne kedi de yavrularının peşinden gitti.

Toroslar ilçesindeki Hz. Hamza Camii’nde dün ikindi namazı kılınırken, bir kedi hızla cemaatin yanından geçerek vaaz kürsüsünün içine girdi. Namazın ardından cemaat kürsünün içerisinde kediyi aramasına rağmen bulamadı. Cami imamı ve cemaat, kürsüyü kaldırdıklarında altında anne kedi ile birlikte 3 yavru ile karşılaştı. Anne kedi ile yavrularına güvenli bir yere taşımak isteyen cemaate anne kedi izin vermedi. Bunun üzerine haber verilen itfaiye ekibi anne kediyi yakalayarak, kürsünün altından çıkarmak istedi. Yavrularını bırakmak istemeyen anne kedi, itfaiye ekiplerine uzun süre direndi.

Yavru kediler, daha sonra bir karton kutuya konularak cami avlusuna çıkarıldı. Anne kedi de elinde kutu olan itfaiye erini peşinden, yavrularını takip etti. İtfaiye ekiplerinin kutuyu bırakmasının ardından anne kedi yavrularını yanına gitti.

"Kürsüyü açtık ama kediyi göremedik"

Cami imamı Rıdvan Burak Adıyaman, namaz kılarken kedinin cemaatin arasından hızlıca geçerek kürsünün içerisine girdiğini söyledi. Bu sırada cemaatin de hafifçe ürktüğünü belirten Budak, "Namazdan sonra kürsüyü açtık ama kediyi göremedik. Kürsüyü kaldırdığımızda kedinin buraya yavruladığını gördük. Biz almaya çalıştık ama anne kedi izin vermeyince itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip çıkardılar" dedi.

Kedinin daha önce de camiye girip çıktığını ifade eden Burak, böyle birşey olacağını hiç düşünmediklerini kaydetti.