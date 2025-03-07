Kedi tırmığı sonucunda yaşanan göz hastalığından bahseden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serdar İlgüy, "Kedi tırmığı hastalığı, bartonella henselae adlı bakterinin neden olduğu bir zoonotik enfeksiyon hastalığıdır. Kediler bu bakteriyi genellikle pireler aracılığıyla alır ve genellikle herhangi bir belirti göstermeden taşıyabilirler. İnsanlara enfekte bir kedinin tırmalaması, ısırması veya tükürüğünün açık bir yarayla teması sonucu olur" dedi.

Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Opr. Dr. Serdar İlgüy, kedi tırmığı sonucu yaşanan göz hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Kedi tırmığı hastalığının, bartonella henselae adlı bakterinin neden olduğu bir zoonotik enfeksiyon hastalığı olduğunu dile getiren Opr. Dr. İlgüy, "Kediler bu bakteriyi genellikle pireler aracılığıyla alır ve genellikle herhangi bir belirti göstermeden taşıyabilirler. İnsanlara enfekte bir kedinin tırmalaması, ısırması veya tükürüğünün açık bir yarayla teması sonucu bulaşır" diye konuştu.

"Tırmık ve ısırık bölgesinde kızarıklık görülebilir"

Görülebilecek belirtilere değinen Opr. Dr. İlgüy, "Enfeksiyon genellikle tırmalama veya ısırma olayından birkaç gün ila birkaç hafta sonra belirti göstermeye başlar. Belirtiler şu şekildedir: Lokal reaksiyon; tırmık veya ısırık bölgesinde kızarıklık, şişlik, küçük kabarcıklar ve hafif ağrı. Lenfadenopati; tırmalanan bölgenin yakınındaki lenf bezlerinde, genellikle koltuk altı, boyun veya kasık bölgesinde, şişlik ve ağrı. Sistemik semptomlar; hafif ateş, baş ağrısı, yorgunluk, iştah kaybı ve genel kırgınlık gibi grip benzeri belirtiler" şeklinde konuştu.

"Ciddi kompilasyonlara neden olabilir"

Kedi tırmığı hastalığı nadir de olsa göz tutulumuna ve diğer ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Opr. Dr. İlgüy, oluşabilecek komplikasyonları şöyle sıraladı:

"Nöroretinit: Optik sinir ve retinada iltihaplanma, görme kaybına yol açabilir. Granülomatöz konjonktivit: Gözün konjonktiva tabakasında granülom oluşumu ile karakterizedir. Eksudatif retina dekolmanı, endoftalmi. Hepatosplenomegali: Karaciğer ve dalak büyümesi. Ensefalopati: Beyin fonksiyonlarında bozulma."

"Tanı ve tedavi süreci"

Tanı ve tedavi sürecini anlatan Opr. Dr. İlgüy, "Kedi tırmığı hastalığının tanısı, klinik belirtiler ve laboratuvar testlerinin birleşimi ile konur. Lenf bezlerinin biyopsisi, serolojik testler ve PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testleri tanıda yardımcı olabilir. Hafif vakalar genellikle kendiliğinden düzelir ve spesifik bir tedavi gerektirmez. Ancak daha ciddi vakalarda, özellikle göz veya nörolojik tutulum gibi komplikasyonlar geliştiğinde, antibiyotik tedavisi önerilir. Antibiyotik tedavisi enfeksiyonun süresini kısaltabilir ve komplikasyonları önleyebilir" bilgilerini verdi.

"Alınabilecek önlemler"

Op. Dr. İlgüy, korunma yöntemlerini ise şu şekilde sıraladı:

"Kedilerle oynarken dikkatli olmak ve tırmalama veya ısırmalardan kaçınmak. Tırmık veya ısırık durumunda yarayı hemen sabun ve su ile temizlemek. Kedilerin pire kontrolünü sağlamak."