Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sokak kedisi ‘Sarı’ Kaymakamlık binasına yerleşti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sokak kedisi ‘Sarı’ Kaymakamlık binasına yerleşti.

Köyceğiz Kaymakamlığı personeli kedi ‘Sarı’yı sahiplendi. Büyük ilgi gören kedi ‘Sarı’nın keyfi yerinde olduğu gözlemlenirken, kaymakamlık personeli ve vatandaşlar da kediye ilgi gösteriyor. Kaymakamlık binasını kendine yuva edinen kedi ‘Sarı’ya personel el birliği ile bakıyor.

Kaymakamlık binasının maskotu haline gelen kedi ‘Sarı’ gelen misafirleri sevgiyle karşılıyor. Sarı adı verilen kediyi Kaymakam Mustafa Maslak’ta seviyor, zaman zaman yakından ilgileniyor. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk; “Kedi ‘Sarı’ Kaymakamlık binasına sığındı. Personel olarak kediye sahip çıktık. Gösterilen ilgi karşısında kedi ‘Sarı’ binaya yerleşti. Kaymakamlık personeli kedinin bakımını ve rahatını sağlıyor. Kediye alıştık, onu göremediğimiz zaman huzursuz oluyoruz. Kedi ‘Sarı’ Kaymakamlık binasının neşe kaynağı haline geldi. Hayvanlar için bir kap yemek bir kap su sağlayarak sessiz komşularımıza sahip çıkmalıyız” dedi.