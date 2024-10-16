Sivas’ta psikolojik sorunları olan emekli bir öğretmen tarafından kedi besledikleri için babasıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan, göğsünden aldığı kurşunla hayatını kaybeden Yasin Yıldırım’ın ailesi, katilin ifadesini öğrenince ikinci acıyı yaşadı. Aile, katilin baba oğula kedilere eziyet ettiği için vurduğu yönündeki ifadesini ve bu yönde çıkan haberleri yalanladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ece Mahallesi Acemler Sokak’ta meydana gelmişti. Psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen 82 yaşındaki emekli öğretmen Vahdettin Olcayto, kendisi gibi kedi besleyen komşuları Yasin Yıldırımı göğsünden, baba Nureddin Yıldırım’ı ise karnından yaralamıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yasin Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin medyaya yansıyan yanlış haberler ve katile ait olduğu iddia edilen ifade, aileye ikinci yıkımı yaşattı. Katilin ifadesinde, baba ve oğlu kedilere eziyet ettikleri gerekçesiyle vurduğunu söylediği ileri sürüldü. Bunun üzerine o günü anlatan acılı aile ve komşuları, Yasin Yıldırım’ın hayvanlara olan hassasiyetinin altını çizerek “Yasin kar kışta bile o hayvanlar için yemekler pişirir, çiğ yemek yemelerine gönlü el vermezdi” ifadelerini kullandılar. Komşular ise ifadenin aksine katilin köpekleriyle kedilere eziyet ettiğini ileri sürdüler.

“Ölüm Allah’ın emri ama hiç uğruna hayatını kaybetti”

Olay sabahında Vahdettin Olcayto’yu bahçeden gören komşu Sibel Oymak, sabah saatlerinde Vahdettin Olcayato’yu bahçede Yıldırım ailesinin yaşadığı evi izlediğini belirterek, "O gün sabah burada komşunun evinden aşağı iniyordum. Vahdettin Olcayto burada demirleri tutunmuş direkt karşı evi gözlüyordu. İçimden acaba burada ne yapıyor diye düşündüm. İlerledim geçtim. Aradan 15 dakika geçmedi ki bu olay oldu. Yasin çok iyi bir çocuktu. Ben 37 yaşında oğlumu kaybettim. Benim ikinci kaybım da Yasin oldu. Hep ona dua ederdim. Çünkü karda kışta yemekleri pişirip hayvanlara götürürdü. Hayvanlara çiğ yemek bile vermezdi. Ölüm Allah’ın emri ama Yasin hiç uğruna hayatını kaybetti” dedi.

“Oğlumu kalbinden vurmuş”

Silahlı saldırıyı yaralı olarak atlatan baba Nurettin Yıldırım, ölen oğlunun çöp dökmek için dışarıya çıktığını belirterek, “Yasin ben çöp dökmeye çıkacağım dedi. Poşeti aldı çıktı biraz bekledik gelmedi. Tam o esnada çok kuvvetli bir silah sesi geldi. Apartmandan mı yoksa dışarıdan mı geliyor anlayamadım. Dışarı çıkmadık tam o esnada çocuğum baba diye bağırdı. Hemen kapıyı açıp dışarı çıktım bir baktım ki Vahdettin Olcayto elinde silah bekliyor. Hemen bana ateş etti. Olayın şoku ile diğer oğlumla hemen içeri girdik geri dışarı çıktık. Baktık ki Yasin düşmüş. Oğlumun başını hemen dizime koydum ama her yeri kanıyordu. Diğer oğlum hemen ambulans çağırdı. Hastaneye gittik sonrasını hatırlamıyorum. Oğlumu kalbinden vurmuş” şeklinde konuştu.

“Hayattan koparıldı keyfini bile süremedi”

Acılarını yaşarken dahi rahat bırakılmadıklarını belirten kuzen Bilal Kütük, “Biz acımızı yaşarken bile rahat bırakılmadığımızı fark ettik. Sosyal medyada veya bazı haber sitelerinde çok yanlış şeyler konuşuluyor. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Bunu düzeltmek istememiz bile çok acı bir durum. Bütün mesele doğru şekilde araştırılmalıydı. Hiç kimse ölümü hak etmez. Rahmetlik kuzenim hayvan severdi. Bunu ailesinde, mahallesinde ve iş yerinde bilmeyen hiç kimse olamaz. Hiç beklemediğimiz bir olaydı ve hiç beklemediğimiz iddialar ortaya atıldı. 40 yaşındaki bir insan hayattan koparıldı. Keyfini bile süremedi. Belki evlenecekti çocuk sahibi olacaktı” ifadelerine yer verdi.