Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), yeni dönem eğitimlerine başladı.

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), yeni dönem eğitimlerine başladı.

Keçiören Belediyesi, 13 kurs merkezinde 60 branşta eğitim veren KEÇMEK’e kayıtlar devam ediyor. Kurs merkezlerindeki kontenjanlar dolana kadar devam edecek başvurular iki şekilde gerçekleştiriliyor. Dileyen Keçiören Belediyesi internet sitesinde yer alan KEÇMEK seçeneğini tıklayarak çevrimiçi ortamda, dileyen ise kurs merkezine giderek yüz yüze kayıt işlemini yapabiliyor.

“KEÇMEK özellikle kadınlarımızın istihdamına katkı sunmak için önemli eğitim kurumlarımızdan biridir”

KEÇMEK’te verilen üretim odaklı eğitimlerle kursiyerlerin ekonomik gelir elde etmelerini amaçladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK’te farklı branşlarda hem el sanatlarına hem de akademik gelişime yönelik eğitimler veriyoruz. Burası özellikle kadınlarımızın istihdamına katkı sunmak için önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Kursiyerlerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da önemli olan KEÇMEK, farklı branşlarda eğitimler vererek herkese ilgi duyduğu alanda birçok seçenek sunuyor. Kurslarımızda öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kursiyerlerimiz, bu ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar” dedi.