Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz kurs hizmeti veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) depremzedeler için kıyafet, çocuklar için rengârenk bileklik üretiyor. KEÇMEK’te görevli öğretmenlerin hummalı çalışmasıyla üretilen kıyafetlerle belediyeden talepte bulunan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz kurs hizmeti veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) depremzedeler için kıyafet, çocuklar için rengârenk bileklik üretiyor. KEÇMEK’te görevli öğretmenlerin hummalı çalışmasıyla üretilen kıyafetlerle belediyeden talepte bulunan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Herhangi bir eşya ya da kıyafet almadan deprem bölgesinden göç etmek zorunda kalan depremzedelerin ihtiyacını karşılamak için KEÇMEK’lerde üretim kapasitesini artırdıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Afetzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tesislerimizde kalan vatandaşlarımıza üç öğün yemek ve ihtiyaç duydukları kıyafetleri temin ediyoruz. Evde yaşamını sürdüren afetzedelerimiz de aynı şekilde belediyemizden kıyafet ve diğer tüm ihtiyaçlarını temin edebiliyor” dedi.