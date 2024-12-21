Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (KEÇMEK) kursiyerleri tarafından Antares AVM’de açılan yeni yıl sergisi, el emeğini gelire dönüştürüyor.

KEÇMEK kursiyerleri tarafından Antares AVM’de açılan yeni yıl sergisi, el emeğini gelire dönüştürüyor. KEÇMEK’ten eğitim alan kursiyerlerin tasarladığı ürünler, yılbaşı hediyesi almak isteyenlere onlarca alternatif sunuyor.

Sergide yapılan satışların gelirleri Keçiören Belediyesince eser sahiplerinin hesaplarına yatırılarak ev ekonomilerine katkı sunmaları sağlanıyor.

Sergiyi görmeden yeni yıl hediyesi almayın

KEÇMEK’in özellikle kadınların meslek edinmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “KEÇMEK’te kadınlarımıza hem geleneksel sanatlarımızı öğretiyoruz hem de gelir elde edebilecekleri mesleki eğitimleri veriyoruz. Maharetli kadınlarımızın ellerden çıkan eserler kendileri için gelir kapısı oluyor. Yeni yılda hediye almak isteyen tüm vatandaşlarımızı KEÇMEK sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.