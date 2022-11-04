Keçiören Belediyesi’nin destekleriyle Ovacık Mahallesi’nde yapımına başlanan cemevinde çalışmalar devam ediyor.

Keçiören Belediyesi’nin destekleriyle Ovacık Mahallesi’nde yapımına başlanan cemevinde çalışmalar devam ediyor.

Temeli Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla atılan cemevi, yaklaşık 700 metrekarelik alanın 250 metrekarelik kısmına inşa ediliyor. Kalan bölüm ise çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte dinlenme alanı olarak hizmet verecek. 5 katlı cemevinde cenaze yıkama, cem yapma, morg, kültür merkezi ve yardım merkezi gibi çeşitli alanlar yer alacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hafriyatı belediyemiz tarafından alınan ve arsasının bir kısmı yine belediyemiz tarafından tahsis edilen cemevimizin yapımı süratle devam ediyor. Bu cemevimiz bizi biz yapan değerlerimizden biri olacak. Çünkü cemevleri terbiye evleridir. Bu anlamda birliğimizi her alanda muhkemleyecek önemli bir misyona sahiptir” dedi.