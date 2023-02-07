Başkent’te deprem bölgeleri için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler afetzedelere gönderildi.

Başkent’te deprem bölgeleri için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler afetzedelere gönderildi.

Keçiören Belediyesi tarafından 10’dan fazla ildeki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası kapsamında dünden bugüne kadar binlerce Keçiörenli tarafından bağışlanan yüz binlerce muhtelif yaşam malzemesi yola çıktı.

2 tır, 3 kamyon, 1 adet de yemek dağıtım aracının ihtiyaç noktalarına hareket ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlk etapta ivedilikle hazırlanan ve paketlenen yardım malzemelerini yola çıkardık. Gün içinde de tırlarımızı göndermeye devam edeceğiz. İlk etapta yola çıkardığımız iki tır ve üç kamyonda ısıtıcı, battaniye, gıda malzemesi, mont, ayakkabı, çocuk bezi, yorgan, yatak, yastık gibi muhtelif yaşam malzemeleri bulunuyor. Keçiörenli vatandaşlarımız başlattığımız kampanyaya büyük destek veriyorlar. Bir günde tırlar dolusu yaşam malzemesi toplandı. Tek yürek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarca tır yaşam malzemesini de paketleyip tasnif ederek göndermeye hazırlıyoruz. Yüce Rabbim devletimizi ve milletimizi afetlerden korusun. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.