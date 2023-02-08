Keçiören Belediyesi tarafından depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde yaşlı genç herkes tek yürek oldu, yüzbinlerce kişi destek verdi.

Keçiören Belediyesi tarafından depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde yaşlı genç herkes tek yürek oldu, yüzbinlerce kişi destek verdi.

Keçiören Belediyesi deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlara yardım sağlamak amacıyla depolarında toplanan yardımlar, gönüllüler ve belediye ekipleri tarafından tasnif edilerek onlarca tır yola çıkarıldı.

Minik kıvanç harçlığını bağışladı

Ankara Keçiören Esertepe Mahallesi sakinlerinden 5 yaşındaki Kıvanç Yüksel isimli anaokulu öğrencesi de arkadaşlarıyla birlikte harçlığını birleştirerek yardım kampanyasına destek oldu. Ailesi, öğretmeni ve arkadaşlarıyla birlikte Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğündeki yardım merkezine bağışını gerçekleştiren Kıvanç’la karşılaşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sosyal medya hesabından paylaşım yaparak minik yüreğe teşekkür etti. Başkan Altınok, “Kendi minik ama kalbi, yüreği büyük Kıvanç, biriktirdiği harçlıklarından çocuk bezi alıp deprem bölgesine göndermek için seve seve, koşa koşa geldi. Tebrikler Kıvanç. İşte milletimizin büyüklüğü burada. Çoluk çocuk, yaşlı genç gönlünden ne kopuyorsa alıp kardeşlerimize yardıma koşuyor. Ne mutlu ki böyle bir milletimiz var” dedi.

5 yaşındaki Kıvanç ise duygularını şöyle aktardı:

“Orada kardeşlerim binaların altında yatarken içim sızlıyor. Bir yandan deprem olduğu için içim sızlıyor ama yardım ettiğim için çok mutluyum. Kendi paramla, kumbaramla; dedem, anneannem ve annemin arkadaşlarıyla hepsi ile parayı birleştirdik, yardım ettik. Çok üzülüyorum deprem olduğu için. Geçmiş olsun oradaki kardeşlerime, ailelerine, abilerine, ablalarına.”

Huzurevi sakinlerinden bağış

Duygulandıran diğer destek kampanyası haberi de Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevinden geldi. Huzurevi sakinleri imkanları ölçüsünde kendi aralarında 4 bin TL para topladı. Huzurevi yetkilisi Seçkin Karaçocuk da huzurevi sakinleri adına paraları AFAD tarafından paylaşılan IBAN numarasına yatırdı.