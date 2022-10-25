Ankara Keçiören Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ortaklığında Keçiörenli velilere “Aile Okulu” eğitimi verildi.

Ankara Keçiören Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ortaklığında Keçiörenli velilere “Aile Okulu” eğitimi verildi.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde öğrenci velilerine yönelik “Aile Okulu” eğitim programı düzenlendi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Burada konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların üniversitelerde var olan bilgilerle buluşturulması gerektiğini belirterek, "Elde ettiğiniz bilgileri, hatta ideolojileri dahi hayata geçirebiliyorsanız çok önemlidir. Bilginin kağıt üzerinde kalması önemli değildir. Toplumumuzda sorunların, suçların azalmasında bunlar önemli. Bakıyoruz, toplumumuza ne oldu diyoruz. Belki önce daha fakir bir toplumduk ama yardımsever, hoşgörülü, merhametli ve sevgi doluyduk. Amerikalılar, ‘Sizde uyuşturucu kullanımı neden az? Ekonomik ve sosyal durumumuz sizden iyi, üstelik coğrafyamız transit bir geçiş güzergahında da değil’ derlerdi. Tabi bunun aile yapımız ve değerlerimizden kaynaklı olduğunu araştırmışlardı ve biliyorlardı. Uyuşturucu ölümden de daha kötü bir canavar oluyor. Uyuşturucu insanı suç makinasına dönüştürüyor. Aile içi şiddeti artırıyor. Nice aile dramlarının yaşanmasına neden oluyor. Bir de sosyal medya var ki sosyal olmayan, sosyal yaşamı bitiren bir alan olarak karşımıza çıkıyor. İşte tüm bu konularda velilerimizi bilgilendirmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akademiyseler tarafından “Çocukların Gelişim Özellikleri, Okul Başarısı ve Beslenme, Çocuklarda Postüral Denge Bozukluğu” konularında verilen eğitimlerde aynı zamanda hemşehrilik hukukunun önemine, ortak yaşama bilincinin geliştirilmesine, çok ortamlı ve çok faktörlü yönetişim bilincinin artırılmasına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Veliler de merak ettikleri soruları akademisyenlere sorarak öğrenme fırsatı buldu.