Keçiören Belediyesi tarafından Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara serviks kanseri ve korunma yolları

anlatıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve beraberindeki heyet, Kalaba Kent Meydanı’nda vatandaşlara serviks kanserini, risk faktörlerini, belirtilerini ve korunma yollarını anlattı. Hastalığa dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte tedavi yöntemleri ve tarama programları detaylı şekilde tanıtılarak, vatandaşlar bilinçlendirildi.

Serviks kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna ve düzenli taramaların hayat kurtarabileceğine dikkat çeken Doktor Gizem Işık Solmaz, “Dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olan serviks kanseri, erken evrede tespit edildiğinde önlenebilmektedir. Düzenli taramalar ve HPV aşısı, bu kanser türüne karşı en etkili koruyucu yöntemlerdir. Kadınların bu konuda bilinçlenmesi, kendi sağlıklarını koruma yolunda atacakları en önemli adımlardan biri” diye konuştu.

Programda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde tarama testlerinin ücretsiz olarak yapıldığı da belirtildi. Bu taramaların hastalığın erken evrede tespit edilmesinde büyük önem taşıdığı vurgulandı.