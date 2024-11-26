Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali sanatseverlerle buluştu.

Keçiören Belediyesi, sanatseverleri tiyatro oyunlarıyla buluşturacak 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, "O Kız Buraya Gelecek" adlı ilk oyunla Keçiören’de perdelerini araladı. Sanatseverleri bir ay boyunca Keçiören’de ağırlayacak festivalin açılış oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Tiyatro gösterimine CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eşi Filiz Özarslan, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Hedefimiz Keçiören’i sanat ve kültürle iç içe bir ilçe haline getirmektir"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tiyatro oyunu öncesi yaptığı konuşmada kültürel etkinliklerle sanatın Keçiören’de hayat bulacağını belirterek, "Keçiören’i sanatın merkezi yapma yolunda adımlarımızı atmaya başladık. Bu bağlamda ilçemizde mekanlarımızı oluşturuyor, kadromuzu güçlendiriyoruz. Hedefimiz Keçiören’i sanat ve kültürle iç içe bir ilçe haline getirmektir" diye konuştu.

Her yaştan tiyatro severe 6 farklı oyun

22 Aralık’a kadar devam edecek Tiyatro Festivali kapsamında Keçiören’de 6 farklı oyun sahnelenecek. Birbirinden değerli sanatçılar ve yönetmenler tarafından hazırlanan O Kız Buraya Gelecek, Ortadaki Oyun, Kuvayi Milliye Kadınları, Hacivat Karagöz, Kalbimdeki Pervane, Keloğlan ve Dr. Sihirbaz oyunları, renkli ve eğlenceli sahneler eşliğinde önümüzdeki günlerde tiyatroseverleri ağırlamaya devam edecek.