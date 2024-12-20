Ankara’nın Keçiören ilçesinde sürekli tıkanan atık su hattının çökme meydana gelen 150 metrelik kısmında kanal imalatı gerçekleştirildi.

Keçiören’in Tepebaşı ve Pınarbaşı mahallelerinden geçen atık su hattı, çapının yetersiz kalması nedeniyle bölgenin yükünü taşıyamıyordu. Ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hattı sık sık tıkanarak, su taşkınlarına yol açıyordu. ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın önemli arterlerinden Sanatoryum Caddesi’nden de geçen atık su hattını yenileme işini hızla yatırım programına alarak çalışma başlattı. ASKİ ekipleri, atık su hattının çökme meydana gelen 150 metrelik kısmında acilen kanal imalatı gerçekleştirdi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Yaptığımız detaylı incelemeler neticesinde Sanatoryum Caddesi boyunca uzanan hattın 150 metrelik kısmında ciddi bir çökme meydana geldiğini tespit ettik. Bu çökme, atık suyun taşmasına ve çevredeki binaların zemin katlarına kadar ulaşmasına sebep olarak, çevre ve halk sağlığını tehdit ediyordu. Bu nedenle hattın özellikle çökme yaşanan kısmında acil bir çalışma başlatmamız kaçınılmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Akçay, açıklamasına şöyle devam etti:

”Eski hattın yerine daha geniş çaplı ve dayanıklı malzemelerden yapılmış yeni bir sistem kurduk. Bu altyapı çalışmasıyla Keçiören Tepebaşı ve Pınarbaşı mahallelerimiz, güvenli, temiz ve sağlıklı bir atık su altyapısı kazandı. ASKİ olarak altyapı hizmetlerimizi günümüz ihtiyaçlarına ve ileriye dönük taleplere uygun şekilde planlıyor ve uyguluyoruz. Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için Ankaralılara teşekkür ediyorum.”