Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak inşa edilen Çok Katlı Otopark Su ve Gül Meydanı, suyun ve ışığın eşsiz güzellikteki dansı ile yaza hazır hale geldi.

Akşam saatlerinde ışık ve su gösterileriyle vatandaşların ilgi odağı haline gelen meydan, en renkli koreografilerle yaz boyunca görsel şölen sunmaya devam edecek. Tüm Ankaralıları su ve ışığın uyum içindeki dansını izlemeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankaralı hemşerilerimi Türkiye’de bir ilk olan eserimizi görmeye davet ediyorum. 4 bin metrekarelik alanda suyun bütün güzelliklerini vatandaşımıza gösteriyoruz. Ankara çöl diyorlar ama Keçiören şelaleler ve sular şehridir. Akşam saatlerinde Su ve Gül Meydanımızı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız araçlarını otoparkımıza ücretsiz park edebiliyorlar. Tüm vatandaşlarımızı Keçiören’e bekliyoruz” dedi.