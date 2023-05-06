Keçiören Belediyesi ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde sosyal medya bağımlığının önüne geçmek ve gençlerin sosyalleşmesinin önemine vurgu yapmak için “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” adlı etkinlik düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik’in de katıldığı etkinlikte gençlik merkezleri ve spor federasyonları bünyesindeki gençler, geleneksel sanat yeteneklerini ve sportif gösterilerini sergiledi. Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte katılımcılar keyifli bir gün yaşadı.

“Sosyal medya konusunda aileler çok önemli”

Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Sosyal medyadan faydalı bilgileri alın ama çok fazla sosyal medyada zaman geçirmeyin, geçirdiğiniz her zaman geleceğinizden ve ülkemizin geleceğinden kaybettiğimiz zamanadır. Bağımlılıkların tümüyle mücadelemiz hep birlikte devam edecek. Sosyal medya konusunda aileler çok önemli. Bugün buraya katılım sağlayan tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, gençleri sosyal medya ve diğer bağımlılıklara karşı temkinli olma çağrısında bulundu.