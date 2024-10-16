Keçiören Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı "Şiddetle Mücadele Etmekten Korkma" konulu seminer düzenledi.

Seminerde TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Okay, kadına yönelik şiddetin psikolojik etkilerini ve bu durumun kadınların yaşamındaki yansımalarını anlattı. Avukat Sevilay Uğurlu ise kadına şiddetin hukuki boyutlarını, mevcut yasaları ve kadınların haklarını koruma yolları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi ve kadınların toplumdaki statüsünün güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı seminerde, özellikle aile içi şiddetin önlenmesinde büyük önem taşıyan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun detaylı bir şekilde ele alındı. Bunun yanı sıra KADES (Kadına Acil Destek) uygulamasının tanıtımı, şiddet uygulayana yönelik önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının uygulanma süreci ve şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar anlatıldı.

"Kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik duracağız"

Açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut, kadına yönelik şiddetin sadece bir bireyin değil bütün toplumun sorunu olduğunu vurgulayarak, "Keçiören Belediyesi olarak şiddete maruz kalan kadınların her zaman yanındayız. Bilinsin ki haklı mücadelelerinde tüm kadınların yanında olacak, onların güvenliği için elimizden geleni yapacağız. Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’ın da her fırsatta söylediği gibi kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik duracağız" dedi.

"Kadınsız bir toplum özgürleşemez"

Kadına şiddet konusunu ele alıyor olmaktan büyük bir mahcubiyet duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, "Her yıl yüzlerce kadınımız şiddete maruz kalıyor, sokaklarda taciz ediliyor, cinsel saldırılara maruz kalıyor, uğradığı şiddetin neticesinde hayatlarını kaybediyor" dedi.

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın’ sözünü hatırlatarak devam eden Tunç, "Kadınsız bir toplum özgürleşemez, kadınsız bir toplum aydınlanamaz, cahilliğin kör karanlığından kendini kurtaramaz" dedi.

Başkan Tunç, kısa süre içerisinde Karargahtepe Mahallesi’nde bireysel terapi, çift ve aile terapisi, çocuk terapisi alanlarında psikolojik danışmanlık hizmetinin sunulacağı bir Aile Terapi Merkezi açacaklarını da belirtti.

"Şiddetle mücadele etmekten korkmayacağız"

Kadına şiddeti önlemek için toplumsal dayanışmanın artırılması gerektiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Kadın mücadelesi sadece kadının mücadelesiyle olacak bir şey değil. Toplumda kadını kendi eşiti olarak gören erkeklerin de mücadelesiyle birlikte olabilecek bir mücadeledir. Biz kadınlar olarak bugünkü toplantımızın konu başlığındaki gibi şiddetle mücadele etmekten korkmayacak ve yaşam hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Bizler birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz müddetçe kimse bizi yıkamayacak, kimse bizi katledemeyecektir" dedi.

Geniş bir katılımla gerçekleşen toplantının sonunda katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri soruları yönelterek, kadına şiddeti önlemeye yönelik neler yapılabileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Gündoğdu, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı temsilen Başkan Vekili Tolga Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.