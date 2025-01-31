Keçiören Belediyesi, Serviks (rahim ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminer düzenledi.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen programda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik ve Onkoloji Cerrahisi Ana Bilim Dalı Birim Sorumlusu Doçent Doktor Funda Atalay, Araştırma Görevlisi Doktor Yalınsu Ceren Özkale ve Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Koyuncu konuşmacı olarak yer aldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programa, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Gündoğdu, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Ayça Çağlar, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kanserde erken tanı önemli

Erken tanının önemine vurgu yapan Doçent Doktor Funda Atalay, rahim ağzı kanserinin düzenli sağlık taramaları ile erken teşhis edildiğinde ölüm oranlarının büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtti. Rahim ağzı kanseri taramalarının Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yapıldığını belirten Atalay, rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık oluşturma çalışmalarında kendilerine bu fırsatı verdiği için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkürlerini iletti. Araştırma Görevlisi Doktor Yalınsu Ceren Özkale rahim ağzı kanseri riskini artıran faktörler, hastalıktan korunma yolları ve HPV aşıları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Önlenebilen bir kanser olmasından dolayı rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı ve taramalar konusunda herkesin bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etti. Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Koyuncu ise "Kriz Sonrası Hayatı Yeniden Çerçevelendirmek" konulu sunumuyla kanserle mücadele eden bireylerin duygusal ve psikolojik zorluklarını, destek ve psikososyal yardımın hastaların tedavi sürecindeki önemini katılımcılara aktardı.

“Sorunlarımızı çözmek adına gerekli adımlar atmalıyız”

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise rahim ağzı kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, kişinin sadece kendini değil, çevresini de bilinçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Dinçer, "Kadınlarımızın hayatta birçok önceliği var evi, yuvası, çocuğu. Bütün bu sorumlulukların yanında kendimize karşı da sorumluluklarımız var. Kendimizi sevip, kendimize güvenmeli, yaşamımıza özen göstermeliyiz. Bunun için rahim ağzı kanserine karşı önlem almalı ve sorunlarımızı çözmek adına gerekli adımlar atmalıyız. Çünkü kadın hayattır, kadın emektir, kadın güçtür" şeklinde konuştu.