Keçiören Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda kum, çamur ve diğer atıkların oluşturduğu birikintileri temizlemek için gece boyunca aralıksız çalıştı.

Keçiören Belediyesi, ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda kum, çamur ve diğer atıkların oluşturduğu birikintileri temizlemek için gece boyunca aralıksız çalıştı.

İlçede yaşanan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda oluşan kum, çamur ve diğer atıkların oluşturduğu birikintileri temizlemek için yoğun mesai harcayan Keçiören Belediyesinde ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı. Temizlik ekipleri çalışmaları sırasında ev ve işyerlerini su basan vatandaşa da yardım eli uzattı. Keçiören Belediyesi fırtına nedeniyle devrilen ağaçları ve sel sularıyla birlikte yollara taşan birikintileri gün boyunca temizlemeye devam edecek.

“Hizmet sınırlarımız içinde olup olmadığına bakmaksızın vatandaşlarımıza el uzatıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, fırtına ve sel felaketinin tahribatını en aza indirmek için yağışın başladığı ilk andan itibaren topyekûn sahada olduklarını belirterek, “Keçiören Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşenden fazlasını yaptık ve vatandaşımızın yanında olduk. Ekiplerimiz temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet sınırlarımız içinde olup olmadığına bakmaksızın vatandaşlarımıza el uzatıyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar, sıkıntılar yaşamayız" dedi.

“Ankara`nın büyük bir altyapı sorunu var”

Altınok, geçtiğimiz aylarda Ankara’da yaşanan ve can kaybına neden olan sel felaketi sonrası yaptığı uyarıları bir kez daha yineleyerek, “Ankara`nın büyük bir altyapı sorunu var. Ankara’nın altyapısı ivedilikle yenilenmeli. Mazgallar temizlenmeli. Bir an önce gereken yapılsın, yağmur-kanal projesi tamamlansın, insanlarımızı kaybetmeyelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızı birlikte saracak, bu felaketin izlerini beraber sileceğiz” ifadelerini kullandı.