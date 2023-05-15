Keçiören Belediyesi TEKNOMER tarafından düzenlenen 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Çizgi İzleyen Robot Yarışması’ 17 Mayıs Çarşamba günü Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

‘TEKNOMER Rob-Okul Robot Yarışması’ adıyla düzenlenen yarışmaya Ankara geneli ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde 25 ilkokul, 126 ortaokul, 64 lise ve 25 üniversiteden toplam 234 takım ile 708 öğrenci başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilenlere dört hafta boyunca çizgi izleyen robot ve robotik kodlamaya yönelik dersler YouTube üzerinden online olarak verildi. Eğitimlerin sonunda yarışmada kullanmak üzere 50 adet robot seti hazırlandı ve eğitimlerde başarı gösteren 50 okula armağan edildi.

Temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki kategoride yarışacak olan öğrenciler, yarışmanın sonunda önemli ödüllerin sahibi olacak. Temel düzey olarak belirlenen kategoride yarışacak ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin takımlarından birinci olana bir tam altın, ikinci olana bir yarım altın, üçüncü olana bir çeyrek altın ile okullara ayrıca tablet hediye edilecek. İleri düzey kategoride yarışacak lise ve üniversite takımlarından birinci olana 4 tam altın, ikinci olana 4 yarım altın, üçüncü olana takıma 4 çeyrek altın ve ilk üçe giren okul takımlarına tablet hediye edilecek.

“Öğrencilerimize online ve yüz yüze eğitimler verdik”

Yarışmanın kıran kırana geçeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yarışmamıza başvuru yapan öğrencilerimize online ve yüz yüze eğitimler verdik. İlkokul ve ortaokul düzeyinde yarışmacı 24 öğrencimiz TEKNOMER‘de iki aylık robotik kodlama eğitimi aldı. Gençlerimizin kodladıkları robotları denemeleri için onlara bir tane de pist hazırladık. Gelip merkezimizi deneyimlesinler istedik. Büyük gün geldi çattı. Heyecanlı geçen yaklaşık 6 ayın sonunda robotlar yarışacak ve başarılı olanlar kazanacak” dedi.