Keçiören Belediyesi, ilçedeki park ve bahçeleri yenileme çalışmalarına hız verdi.

Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan park ve bahçelerin yenilenmesi için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki kamelyalardan süs havuzlarına, oyun alanlarından dinlenme alanlarına varıncaya kadar birçok alanın tamir ve tadilatını yapıyor. Parklar yeni görüntüsüyle vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Parklarda eskiyen ve yıpranan kent mobilyalarını yenilediklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Keçiören’imiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Vatandaşımızın nefes aldığı park ve bahçelerimizdeki sosyal donatı noktalarını yeniliyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir çalışmayla tadilata ihtiyaç duyan parklarımızı tespit ediyor ve ivedilikle parkımızı yeniliyoruz” dedi.