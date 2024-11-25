Keçiören Belediyesi, Öğretmenler Günü’nü coşkuyla kutladı.

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte öğretmenler, hep bir ağızdan marş okudu, müzik eşliğinde halaylar çekip gönüllerince eğlendi. Sanatçılar ile birlikte şarkılara eşlik eden öğretmenler, unutulmaz bir gün yaşadı. Pasta kesen öğretmenlere program sonunda çiçek verildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, öğretmenlerin eğitimdeki rolüne vurgu yaparak, "Aydınlık yarınları inşa eden öğretmenlerimizin emekleri, gösterdikleri fedakarlık her şeyin üzerinde. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan çok kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizleri bugünlere getiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.