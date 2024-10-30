Keçiören Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sabah erken saatlerde okula ve işe giden vatandaşlar ile mesaiye başlayan şoför ve esnaf için sıcak çorba ikramlarına başladı.ANKARA (İGFA) - Meydanlar, hastane ve üniversite kampüsleri ile insan yoğunluğunun fazla olduğu merkezlerde yapılan çorba dağıtımı vatandaşın içini ısıttı. Sosyal belediyecilik adına her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. İkram ettiğimiz çorbalarla öğrencilerimize ve vatandaşımıza bir nebzede olsa destek oluyoruz” dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında başlatılan sıcak çorba dağıtım hizmeti ilçenin birçok noktasında sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Hijyen koşullara uygun olarak hazırlanan çorba, ekipler tarafından bardakla vatandaşa dağıtılıyor. Sabah soğuğunda sıcacık çorbayla karşılaşan vatandaşlar bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.