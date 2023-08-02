Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda aşure ikramında bulundu.

Keçiören Belediyesi tarafından kazanlarda pişirilen aşureler Kalaba Kent Meydanı’nda vatandaşlara ikram edildi. Aşurelerin tadından memnun kalan vatandaşlar, Muharrem ayını ağızlarının tadıyla kutladı.

Aşure dağıtım programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rabbim Muharrem oruçlarımızı kabul etsin. Muharrem ayı, hem mübarek ay hem de acılarımızın ayıdır. Peygamber efendimiz, Ramazan ayından sonra orucun tesirinin, bereketinin ve rahmetinin en tesirli olduğu ay olarak buyurmuştur Muharrem ayını. Alevi ve Sünni Müslüman ve kardeştir. Hz. Ali (RA) yüce Allah’ın aslanıdır. İslam’ın yayılmasında önemli bir cengaverdir. İlk Müslüman olan çocuktur. Peygamber efendimiz (SAV) Hz. Hasan ve Hüseyin’e ‘iki gözüm’ dermiş. Hünkâr Hacı Bektaşi Veli ile Anadolu’nun Türkleşmesi başlıyor. Biz de 1994’te ilk göreve geldiğimizde isim olarak bir üstgeçide ilk Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin ismini verdik. Hepsi bizim değerimiz, canımız, ciğerimizdir” ifadelerini kullandı.

Altınok, Kerbela olayının Müslümanların arasına nifak sokma noktasında önemli bir kırılma oluşturduğunu da dile getirerek, “Hz. Hüseyin ve 72 şehidimizin hunharca şehit edilişini yüreğimizde yaşıyoruz. Hz. Hüseyin hakkı, adaleti, Allah’ın yolunda gitmeyi istiyordu. Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kerbela olayı, İslam tarihinde kırılma ve Müslümanların arasına fitne sokma noktasında kırılma oluşturmuştur. Yanan ve yakılan yüreklerden ders almalıyız. Asırlar geçmiş maalesef içimizdeki hainler ve ajanlar Maraş, Sivas ve Çorum’da bu acıları yine yaşattılar. Duamız ve dileğimiz bir daha bu acıları yaşamamak ve oyunlara gelmemektir. Çünkü birileri ‘Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli’ diyerek ülkemizi hedef almaya devam ediyor. Biz de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlik ve beraberliğimizi sağlam tutacağız” diye konuştu.

Programda, Alevi dedeleri ve kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı. Ardından dualar edildi ve aşure ikramında bulunuldu.