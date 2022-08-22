Keçiören Belediyesi ilçeye bağlı köylerde ve mesire alanlarında mıntıka temizliği yaptı. Ekipler, Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde doğaya bırakılan ve dönüşümü zor olan plastik, kağıt ve cam türünden birçok atığı toplayarak bertaraf etti.

Keçiören Belediyesi ilçeye bağlı köylerde ve mesire alanlarında mıntıka temizliği yaptı. Ekipler, Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde doğaya bırakılan ve dönüşümü zor olan plastik, kağıt ve cam türünden birçok atığı toplayarak bertaraf etti.

İlçede bulunan köylerde ve mesire alanlarında mıntıka temizliği yapan Keçiören Belediyesi temizlik ekipleri; Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde doğaya bırakılan ve dönüşü oldukça zor olan plastik, kağıt ve cam türünden birçok atığı toplayarak imha etti.

Özellikle hafta sonu doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin ziyaret ettiği mesire alanlarında oluşan kirliliği her hafta rutin olarak temizlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğaseverlerin çöplerini çevreye bırakmaması konusunda uyarılarda bulunarak, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım. Doğamızı ve ağaçlarımızı lütfen koruyalım” ifadelerini kullandı.