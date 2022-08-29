Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) ve Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri belediyeye ait Bağlum’daki yaz bostanını gezerek doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) ve Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri belediyeye ait Bağlum’daki yaz bostanını gezerek doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi ve Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri belediyeye ait Bağlum’daki yaz bostanını gezerek doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi. Minikler kendilerine hediye edilen hasır sepetlere domates, biber ve salatalık ve diğer sebzelerden topladı. Topladıkları sebzeleri ise ailelerine hediye olarak götürdüler.

Minklerin bostan ziyaretine eşlik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki okul ve kreşler bostanımızı sık sık ziyaret ediyorlar. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza tohumdan toprağa varıncaya kadar sebze ve diğer bitkilerin üretim aşamalarını öğretiyoruz. Ayrıca mahsulleri hasat etme keyfini yaşatarak üretimin önemini aktarıyoruz. Ziraat mühendislerimiz burayı ziyaret eden öğrencilerimize hem bostanımızı hem de seramızda yapılan üretimi anlatıyor. Çiçek ve meleklerimize temel zirai bilgiler vererek onların bu konuda bilinçlenmesini sağlıyor” dedi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunularak bostanda bir piknik ortamı oluşturuldu.