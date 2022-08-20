Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde 20 dönümlük alana kurulan ve ücretsiz hizmet verecek olan ‘Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’nun açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve katılımcılar tarafından yapıldı.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde 20 dönümlük alana kurulan ve ücretsiz hizmet verecek olan ‘Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’nun açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve katılımcılar tarafından yapıldı.

Başkan Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada, “Ankara’da neye ihtiyaç var baktık. Gençlerimiz fotoğraf çektirmek için uzak yerlere gidiyordu. Biz de ekonomik değeri yüksek bir noktaya yaptık bu hizmetimizi. Tüm vatandaşlarımıza ve çiftlerimize ücretsiz hizmet verecek. Hizmet yapalım derdindeyiz. Rant derdinde değiliz. Burayı büyüteceğiz. Önce 50 bin metrekareye çıkaracağız, sonra da 270 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak bir lavanta bahçesi hâline getireceğiz. Paris’in tüm parfümlerini sıksanız bu kadar güzel, bu kadar doğal kokmaz. Buraya dokuz âdet çekim platosu yaptık. Keçiören bir gül ve şelale şehridir. Antalya’dan fazla şelale var. Birçok yerde doğru düzgün park, yeşil alan yok. Keçiören park cennetidir. En çok park bulunan ilçe Keçiören. Belediyecilik anlayışımızda mesai mefhumu yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Biz sokaklarımızda sizlerle mutluyuz. Belediyemizin parası vatandaşımızın parasıdır. Bilin ki patron vatandaştır. Benim patronum sizlersiniz” dedi.

Kurdele kesilerek gerçekleştirilen açılışın ardından 20 dönümlük bahçeye kurulan 9 farklı çekim platosu gezildi. Genç müzisyenlerin de sahne aldığı açılışta, çekilişle beş çifte fotoğraf çekimi hediye edildi. Keçiören Belediyesi tarafından gün içinde nikâhları kıyılan 3 çifte ise açılış sırasında fotoğraf çekimi yapıldı. Bundan sonraki süreçte ise dileyen herkes içinde lavanta, gül ve kekik bulunan platoda, fotoğrafçısını kendisi getirerek ya da cep telefonlarını kullanarak ücretsiz çekim yapabilecek.

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Moldova Gagauzya Milletvekili Ivanna Köksal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, AK Parti Keçiören Meclis Üyesi-ABB Meclis Grup Başkan Vekili Fatih Ünal, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.