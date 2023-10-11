Keçiören Belediyesi tarafından ilçede inşa edilecek olan Lavanta Bahçesi Kapalı Spor Salonu’nun temeli törenle atıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’ne inşa edilecek olan Lavanta Bahçesi Kapalı Spor Salonu’nun temeli törenle atıldı. Törende katılımcılara hitaben konuşan Başkan Turgut Altınok, “Sağlıklı yaşamın, sağlıklı toplumun temeli spordur. Büyükşehir Belediyelerinden daha fazla spor tesisimiz var. Sadece bu dönem 11 tane kapalı spor salonunu şehrimize ve Ankara’mıza kazandırıyoruz. Bu tesisimiz de onlardan biri olacak. Her birinde farklı branşlar olacak. Ovacık Mahallemize bir de buz pateni pisti yaptık. Burayı biz sıfırdan yaptık ve hizmete sunduk. Ankara Büyükşehir belediyesi ise hâlihazırda var olan buz pateni pistini 4 buçuk yıldır tadilat yapıp da hizmete sunamadı. Farkımız bu. Milli sporcularımızı yetiştireceğimiz temellerdir bunlar. Ankara’da bu kadar kapalı spor salonu olan başka belediye yok. Dolayısıyla bu tesis geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmemize ve sağlıklı yaşama, sağlıklı toplum olmamıza vesile olsun. Keçiören, Ankara ve Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Büyükşehir’den fazla kreş, kütüphane, lunapark, buz pateni pisti, yeşil alan ve devasa projeleri hizmete açtık”

Altınok, bir milyar 600 milyon TL bütçesi olan Keçiören Belediyesinin, 60 milyar TL’ye yakın bütçesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok eser ve hizmet yaptığını dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Keçiören’imizin her tarafını ilmik ilmik eser ve hizmetlerle örmeye devam ediyoruz. Biz de minnacık bütçe var ama ABB’den daha çok eser ve hizmet yapıyoruz. Fark burada. Sosyal medyada bir algı var. Oysaki refüjlerindeki bitkileri kurumuş, bulvarlarındaki taşları dökülmüş olan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Yağmur yağınca her adımda bozuk kaldırımlardan üzerinize su sıçrıyor. Yani tamir yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var, keşke yapsa. Biz 100 park yapmışız. 600 parkın 380 tanesini yeniden yapmışız. Peki, soruyorum size, ABB Keçiören’e ne yaptı? Ortada hizmet yok. Bütçesi 60 milyar TL. Keçiören Ankara’nın 6’da biridir. Yani 10 milyar bütçe düşer. İnanın, 15 dönümlük bir parkı iki senedir bitiremedi. Biz 300 dönümlük Kösrelik Göleti Mesire Alanı’nı, 97 dönümlük Nursultan Nazarbayev Parkı’nı, 50 dönümlük Lavanta ve Gül Bahçesini, 39 dönümlük Çoban Mektebi’ni hizmete açtık. Bunlar öne çıkan başlıca parklarımız. Daha yüzlercesi var. Yani bizim yaptığımız eser ve hizmetlere Büyükşehir Belediyesinin hayâlleri yetişemez. Hız burada, eser burada. Laf değil icraat lazım. ABB Başkanı hazır ormanı özel sektörden kiralayıp alacaksın, Şenyuva Mahallesi’nde bir ağaç dahi dikmeden billboardlarda ‘Hacıkadın Ormanımız Hizmette’ diyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Bir tane diktiğin ağaç yok. Büyükşehir’den fazla kreş, kütüphane, lunapark, buz pateni pisti, yeşil alan ve devasa projeleri hizmete açtık. Bizim yaptığımız eserlerin yüzde birini yapamamış ABB. Yani sizlere güzel bir şehir inşa ettik, yeni eserlerle Daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz inşallah.”

Konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte butona basarak beton mikserini çalıştıran Başkan Altınok, kapalı spor salonunun temelini attı.