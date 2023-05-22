Keçiören Belediyesi ilçede bulunan su havuzlarında ve parklarda sinek ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi ilçedeki su havuzlarında larvasit uygulamasını ve parklarda uçkun sinek ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisineklerin artmaması için ilçedeki 51 mahallenin tamamında çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılımını engellemek için larvasit uygulaması ve ilaçlama çalışmalarının başlatıldığını belirterek, “Larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesini hedeflediğimiz çalışmalarımızın yanı sıra sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanarak aynı zamanda doğal yaşamın zarar görmesinin de önüne geçiyoruz. Vatandaşımızın, yaz mevsiminde sinek ve sivrisineklerin oluşturacağı olumsuzluklarla karşılaşmaması için mahalle ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek” dedi.