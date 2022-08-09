Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendisini makamında ziyaret eden Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile ilçede hayata geçirilecek Halk Kütüphanesi Hizmeti ile ilgili protokol imzaladı. Altınok, ilçede yapılacak kütüphane ve kütüphanecilik altyapısının geliştirilmesine ilişkin her türlü projeye destek vereceklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendisini makamında ziyaret eden Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile ilçede hayata geçirilecek Halk Kütüphanesi Hizmeti ile ilgili protokol imzaladı. Altınok, ilçede yapılacak kütüphane ve kütüphanecilik altyapısının geliştirilmesine ilişkin her türlü projeye destek vereceklerini belirtti.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırmak ve mevcut kütüphanelerde otomasyon sistemini geliştirmek için iş birliği kurulması için Keçiören Belediye Başkanı Altınok ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ayvazoğlu arasında protokol imzalandı. İlçede bulunan kütüphanelerin Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA) geliştirdiklerini aktaran Altınok, “Vatandaşımın bilgi edinme gereksinimini karşılamak ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek için farklı mahallelerimize kütüphane açıyoruz. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız rahat bir ortamda çalışma imkânı buluyorlar. Toplumumuzu ve özellikle çocuklarımızı parlak bir geleceğe taşıyacak hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.