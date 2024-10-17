Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), yeni döneme “Eğitime Merhaba” şenliğiyle başladı. Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleşen programda bir araya gelen kursiyerler, halay çekip dans ederek doyasıya eğlendi. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı korosu ve halk dansları topluğunun sahne aldığı şenlikte, şarkılara eşlik eden kursiyerler ve hocalar yeni eğitim öğretim yılına keyifli bir başlangıç yaptı.ANKARA (İGFA) - KEÇMEK’lerde, kadınları yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmak ve aile ekonomilerini güçlendirmek amacıyla 60 farklı branşta eğitim verilecek. Kursiyerler boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmenin yanı sıra pek çok farklı alanda kendini yetiştirip yeni mesleki beceriler de kazanmış olacaklar. Usta öğreticiler tarafından örgüden takıya, güzellik ve saç bakımından ahşap boyamaya, tel kırmadan giyim ve çiniye kadar onlarca farklı branşta verilen eğitimlerin sonunda kursiyerlere sertifika verilecek. İlçedeki 12 farklı merkezde eğitim imkanı sağlayacak KEÇMEK’lerde kursiyerler, eğitim boyunca ürettiği el emeği göz nuru eserleri, düzenlenecek yıl sonu sergisinde tanıtarak sanatseverlerin beğenisine sunabilecekler.

İSTİHDAMA KATKI SUNUYOR

Kültürel ve sosyal etkinliklerle ilçedeki kadınları bir araya getirerek onların hayatına değer katmaya devam edeceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Başkanı Özarslan, “Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarımız, meslek sahibi olmak isteyen kadınlarımıza umut olup istihdam imkanı da sunuyor. KEÇMEK eğitmenlerimiz, kurslarımızda verdikleri eğitimlerle kadınlarımızın hayatına dokunuyor ve onları geleceğe hazırlıyor. Yeni eğitim döneminin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.