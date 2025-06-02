Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimlerine hız verdi.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bayrama sayılı günler kala kasaplar, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve şarküterilerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin hijyen şartları, satış fiyatları, ürün gramajları ve son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. Zabıta ekipleri, işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uygunluklarını titizlikle denetlerken, hijyen şartlarına aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguladı.

"Zabıta ekiplerimiz görev başında"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bayram öncesinde ve bayram süresince zabıta ekiplerimiz sahada görev başında olacak. Tespit edilen olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunuyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haklarını savunmak. Esnafımıza bol kazanç diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.