Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile Kırşehir Dernekler Federasyonu iş birliğinde Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Kırşehir Gecesi’nde Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı.

Keçiören Belediyesi, ilçe sakinlerini eğlendirmek için Kırşehir gecesi düzenledi. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Altunsaray vatandaşlara sazıyla ve sözüyle keyifli bir akşam yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, “Keçiören’de unutulmaz bir Kırşehir Gecesi düzenliyoruz. Ahilik Haftası ve bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı anma vesilesiyle; Anadolu’muzun güzide şehri, ozanlar diyarı Kırşehir’imiz, Abdallarımızın ve kıymetli sanatçı İsmail Altunsaray’ın sözü ve sazıyla bizimle oluyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kültürel mirasımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya el ele devam edeceğiz inşallah. Başta bu güzel programı birlikte düzenlediğimiz Kırşehir Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar’a, kıymetli protokolümüze, Kırşehirli, Ankaralı hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar da katkılarından dolayı Altınok’a Kırşehir Gecesi’ne sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.