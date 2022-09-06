Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kayıt işlemleri başladı.

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kayıt işlemleri başladı.

Vatandaşların kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak için Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren KEÇMEK kursları hayıt dönemi başladı. Vatandaşlar önce çevrimiçi başvuru ile kayıt oluşturup daha sonra tercih ettiği kursa kaydını gerçekleştirebilecek. Dileyen vatandaşlar ise kurs merkezine giderek kaydını yüz yüze yapabiliyor. İlçedeki 14 farklı merkezde 19 Eylül’de eğitime başlayacak olan KEÇMEK’ler onlarca farklı branşta eğitim verecek.

“KEÇMEK, vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir”

KEÇMEK’te farklı branşlarda hem sanatsal, hem de akademik eğitimlerin verildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK, vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. KEÇMEK’te sadece istihdam için değil aynı zamanda eğitim öğretim yaşamlarına katkı sunmak için dil kurslarımızı da hayata geçiriyoruz. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor, kendilerini bu alanda geliştirme fırsatı buluyorlar” dedi.