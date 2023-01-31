Ankara ve Keçiören’e yılın ilk karı düştü. Keçiören Belediyesi ekipleri ilçenin yüksek noktalarında hakim olan kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece geç saatlerden sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Yol ve kaldırımlarda buzlanma yaşanmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için sokaklarda ve kaldırımlarda biriken karlar da ekipler tarafından temizledi.

Ankara ve Keçiören’e yılın ilk karı düştü. Keçiören Belediyesi ekipleri ilçenin yüksek noktalarında hakim olan kar yağışı ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece geç saatlerden sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Yol ve kaldırımlarda buzlanma yaşanmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için sokaklarda ve kaldırımlarda biriken karlar da ekipler tarafından temizledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ekiplerin karla mücadele için seferber edildiğini söyleyerek, “150 personel, 15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan ‘Soksak Hayvanlarını Besleme Timi’ de kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin dört bir noktasına yiyecek bıraktı.