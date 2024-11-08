Azerbaycanlı ressam Pervana Aliyeva’nın ‘Keçiören’in Renklerinde Azerbaycan’ adlı resim sergisi, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı iş birliğinde Karabağ’ın Zafer Günü dolayısıyla Estergon Türk Kültür Merkezi’nde resim sergisi açıldı. Azerbaycanlı ressam Pervana Aliyeva’nın ’Altın çember’ temalı ‘Keçiören’in Renklerinde Azerbaycan’ adlı resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının bireysel çalışmalarının yanı sıra Azerbaycan kültürünü yansıtan çalışmalarının da yer aldığı serginin açılışında, iki ülke arasındaki dostluğu ve kültürel bağları güçlendirme mesajı verildi.

“Azerbaycan ile ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var”

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, iki ülke arasındaki dostluk, tarih ve kültürel bağları vurgulayarak, "Azerbaycan deyince aklımıza ilk gelen söz ’iki devlet, tek millet’ ifadesidir. Azerbaycan ile ortak tarihimiz, ortak kültürümüz var. Karabağ’ın kurtuluşunun dördüncü yıl dönümünü kutluyorum. Keçiören Belediyesi olarak bütün Türk dünyası yetkililerinin projelerini kendi projemiz gibi görüyoruz. Yapacağımız çalışmalarla birliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

“Türkiye’nin desteği unutulmaz”

Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde yaşadığı zorlukları dile getiren Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, "Biz bağımsızlık mücadelemizde çok zor dönemlerden geçtik, çok büyük hüzünlerle karşılaştık. Topraklarımız işgal altında kaldı, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Bu yaşananlar sırasında kimin dost olduğunu iyi tanıdık. Türkiye’nin desteği unutulmaz. Bugün Karabağ’ın kurtuluşu olan bu özel günde bizleri buluşturan Keçiören Belediyesine ve sanatçımız Pervana Aliyeva’ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ressam Parvana Aliyeva, eserlerini Azerbaycan için özel bir gün olan Karabağ Zafer Günü’nde sanatseverlerle buluşturan Keçiören Belediyesine teşekkür etti.

Azerbaycan kültürünü ve tarihini sanatsal bir bakış açısıyla yansıtan sergideki birbirinden güzel eserleri görmek isteyenler, 11 Kasım’a kadar sergiyi ücretsiz ziyaret edebilecek. Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dinara İzanova, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı ve büyükelçilik yetkilileri katıldı.