Keçiören Belediyesi tarafından yapılan Hanımlar Lokali’nin açılışı gerçekleşti.

Keçiören Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını sağlama ve kolaylaştırma amacıyla inşa ettiği ilk Hanımlar Lokali’nin açılış törenini, Ihlamur Vadisi’nde gerçekleştirdi. Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bölge sakinleri katıldı.

“Dinlenme yeriniz, dinlenme eviniz olacak”

Altınok, binaların ve apartmanların sitelere dönüşmesi ile komşuluk ilişkilerinin bittiğini belirterek “Yalnızlaşıyoruz. Buralar bir araya geleceğimiz, birbirimizi tanıyacağımız, güzel bir vakit geçireceğimiz, hanımlarımızın yeni mekanı olacak. Burada nasıl mutlu oluruz? Burada nasıl huzurlu oluruz? Burada nasıl dinleniriz? Burası dinlenme yeriniz, dinlenme eviniz olacak. Keçiören Belediyesi’nin terapi evleri var. Çocuk terapi merkezi, aile terapi merkezi var. Diyetisyen merkezi var. Buralarda sosyologlar, psikologlar hizmeti verirken diyetisyenlerde sağlıklı yaşamın hizmetini veriyorlar” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından yapılan çekilişte bir vatandaşa bisiklet, diğer bir vatandaşa ise televizyon hediye edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve kurdele kesim ile devam etti.