Keçiören Belediyesi, ilkbahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde larva mücadelesine başladı.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi ilkbahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için ilçe genelinde larva mücadelesini başlattı. Özellikle nemli ve suyun yoğunlukta olduğu alanlarda, parklarda ve yoğun kullanılan alanlarda başlatılan ilaçlama çalışmaları gece gündüz olmak üzere vardiyalı şekilde devam etti. Yaz aylarında ilçe sakinlerinin sinek ve haşere sorunu yaşamaması için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydeden görevliler, çalışmalar sırasında kullanılan ilaçların yalnızca larvalar ve böceklere zararlı etkide bulunduğunu, diğer canlılara herhangi bir zararı olmadığını belirtti.

"Amacımız halk sağlığı"

51 mahallede eş zamanlı ilaçlama çalışması yürütüldüğünü kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerimiz yeşil alanlarda, parklarda ve sulak alanlarda gece gündüz ilaçlama çalışması yürütmektedir. Amacımız halk sağlığı ve vatandaşlarımızın sinek ve haşereden uzak huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi" dedi.