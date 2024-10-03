Keçiören’de Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, belediyeye ait bostanın sebze hasadında bir araya geldi. Verimli geçen yaz mevsiminin ardından son sebze hasadı, huzurevi sakinleri tarafından gerçekleştirildi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde yaş almış büyüklere hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, belediyeye ait bostanın sebze hasadında bir araya geldi. Fidelerin ekildiği nisan ayından bugüne yaklaşık 30 ton hasat elde edilen bostanda verimli geçen yaz mevsiminin ardından son sebze hasadı, huzurevi sakinleri tarafından gerçekleştirildi.

Belediye tarafından ilçedeki 20 dönümlük bostan alanında yetiştirilen domates, biber, salatalık ve patlıcanları tek tek toplayan huzurevi sakinleri, hasadın ardından doğayla baş başa vakit geçirmenin keyfini çıkardı. Düzenlenen hasat etkinliğinde buluşan huzurevi sakinleri, kendi elleriyle topladıkları mahsulleri yemeklerde kullanılmak üzere huzurevi mutfağına götürdü.

Hasat başlangıcından bugüne 30 ton meyve ve sebzeyi ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Ekonomik sıkıntı nedeniyle tarımsal ürünlere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın yanında olduk. Yılın son hasadını da çok kıymetli yaş almış büyüklerimiz yaptı” dedi.