Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Kalaba Kent Meydanı’nda “Hayat Boyu Öğrenme Programı” tanıtımı yapıldı.

Tanıtım, mehter takımının seslendirdiği İstiklal Marşı ile başladı. Programa Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un konuşmalarıyla devam edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk, halk eğitim merkezlerinde verilen kurslarda toplamda 73 bin 848 kursiyerin eğitimini tamamladığını belirterek, “Halk eğitim merkezlerimizde, okullarımızda açılan çeşitli kurslarımız var. 3 bin 660 kursumuz da 73 bin 848 kursiyerimiz eğitim aldı. Okuma yazma kurslarımızda bin 88 öğrencimiz bu kurslara katılarak başarılı oldular. Aile eğitimi çerçevesinde kurslarımız açıldı, 4 bin 747 kursiyerimiz başarılı oldu. Aynı zamanda açık liselerimiz de var. Bu liselerimizde de 36 bin 819 öğrencimiz eğitim almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Okumanın önemini her yaşta mümkün olabileceğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Altınok konuşmasında, “Halk eğitim müdürlüğümüz, Keçiören Belediyesi meslek edindirme kurslarımız çok güzel eserlere, çok güzel hizmetlere imza atıyorlar. Burada bizi biz yapan kültürümüz yaşatılıyor. Her alanda vatandaşlarımıza nasıl yararlı oluruz, nasıl faydalı oluruz, onların nasıl sağlıklı olmasını sağlarız, üretime ve aile ekonomisine nasıl katkı sağlarız diye düşünürek hareket ediyoruz. Her ev bir fabrika olmalı" ifadelerini kullandı.

Tanıtıma ev sahipliği yapan Keçirören Belediye Başkanı Altınok ve Milli Eğitim Müdürü Türk’ün konuşmalarının ardından program; mehter takımının gösterisi, eğitimcilerin ve kursiyerlerin konuşması ve folklor gösterilerinin ardından kursiyerlerin yaptığı ürünleri sergilemesiyle ile sona erdi.